Nach bitterer Auftaktpleite: Diese drei Themen muss die TSG Balingen schnell verbessern

1 Amney Moutassime steigt zum Kopfball hoch: In vielen Zweikämpfen waren die Balinger jedoch nur zweiter Sieger. Foto: Eibner/Philip Ziegler Nach dem 1:6 gegen die SG Sonnenhof Großaspach ziehen die Balinger ihre Lehren. Drei Themen waren offensichtlich und müssen schnell verbessert werden, wenn man punkten möchte.







„Das Ergebnis sieht nicht gut aus, so will natürlich keiner starten. Wenn man es mit den vorherigen Spielen gegen Großaspach vergleicht, hatten wir sogar den besten Start. Unsere Struktur und der Zugriff waren sehr gut. Dann lassen zwei individuelle Fehler das Spiel komplett knicken“, erläutert TSG-Geschäftsführer Jonathan Annel am Samstag gegenüber unserer Redaktion.