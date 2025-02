1 für die kommenden acht Jahre Bürgermeister von Haslach wird, entscheidet sich voraussichtlich am 16. März. Sollte kein Bewerber im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erhalten, käme es am 30. März zur Stichwahl. Foto: Breithaupt

Nach dem Bewerbungsschluss steht fest: Es gibt keinen dritten Kandidaten.









Vor acht Jahren hat Philipp Saar die Nachfolge von Heinz Winkler als Haslacher Bürgermeister angetreten. Am 31. Mai läuft seine aktuelle Amtszeit ab. Deshalb dürfen die Haslacher Bürger am Sonntag, 16. März, wieder an die Wahlurnen treten, um zu bestimmen, wer die Geschicke der Hansjakobstadt in den kommenden acht Jahren als Bürgermeister lenken wird.