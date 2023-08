1 Landrat Helmut Riegger präsentierte Gesundheitsminister Lauterbach den Gesundheitscampus. Foto: Thomas Fritsch

Böblingens Landrat Roland Bernhard war beim Besuch des Gesundheitsministers Karl Lauterbach vor rund eineinhalb Wochen nicht eingeladen. Das passt dem Nachbarlandkreis augenscheinlich gar nicht. Nun äußert sich der Calwer Landrat dazu.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Hoher Besuch war das vor rund eineinhalb Wochen in Calw: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) war in Calw zu Gast, um sich ein Bild des Gesundheitscampus zu machen und über seine geplante Gesundheitsreform zu sprechen. Freilich kamen auch die geplanten Umstrukturierungen innerhalb des Klinikverbunds aufs Tableau. Landrat Helmut Riegger war vor Ort, Calws Oberbürgermeister Florian Kling, der Geschäftsführer des Klinikverbunds Südwest (KVSW), Alexander Schmidkte, und noch viele weitere. Nur einer fehlt in dieser Aufzählung: Böblingens Landrat Roland Bernhard, der derzeit Aufsichtsratsvorsitzender des KVSW ist, zu dem die Klinken Calw, Nagold, Böblingen, Sindelfingen, Leonberg und Herrrenberg gehören.