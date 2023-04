1 Die mutmaßlichen Diebe haben ihre Ware auf einem Feld der Baumschule Brossmer abgeladen. Foto: Baumschule Brossmer

Das Paar, das über Ostern zwei Mal in die Baumschule Brossmer eingebrochen ist, hat sein Diebesgut zurückgebracht. Inhaber Frank Brossmer mutmaßt, dass ihnen die Ware zu heiß wurde – vor allem die Pinie, deren Foto von unserer Redaktion veröffentlicht worden war.









„Kaum zu glauben!!!“, postet die Ettenheimer Baumschule Brossmer in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram. Nach zwei Einbrüchen am Ostermontag haben die Diebe die entwendeten Pflanzen wieder zurückgebracht. Um sie zu stehlen, mussten sie auf den umzäunten Betriebshof der Baumschule einbrechen und wurden dabei auch auf Video festgehalten. Als die Baumschule Brossmer den Diebstahl in den sozialen Medien öffentlich machte, war die Empörung groß gewesen.