Nach Bedrohungslage in Gaggenau: Gesuchter Mann stellt sich Polizei

1 Der gesuchte Mann hat sich bei der Polizei gestellt. (Archivbild) Foto: imago images/Michael Gstettenbauer/Michael Gstettenbauer via www.imago-images.de

Ein gesuchter Mann hat sich nach einer Bedrohungslage in Gaggenau der örtlichen Polizei gestellt. Die Polizei ließ zunächst einige Fragen zu den Hintergründen offen.









Nach einer Bedrohungslage im badischen Gaggenau in der vergangenen Woche hat sich ein gesuchter Mann der örtlichen Polizei gestellt. Er kam bereits am Freitagabend mit einer nicht näher beschriebenen Person aus dem persönlichen Umfeld, die er Tage zuvor bedroht hatte, und einer weiteren Angehörigen. Das berichtete die Polizei vier Tage später am Dienstag.