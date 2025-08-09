Nach Baustopp in Grenzach: Altera hat neuen Partner für Löwen-Areal

Investor Altera kündigt die baldige Wiederaufnahme der Bauarbeiten in Grenzach an. Aktuell gelte ein Baustopp, den das Unternehmen nicht zu vertreten habe.
Die Pläne waren ambitioniert: Nachdem das traditionsreiche Grenzacher Gasthaus „Löwen“ Mitte Dezember 2017 teilweise in Flammen aufgegangen war, musste die Brandruine wegen Einsturzgefahr gesichert werden und lag brach. Im Jahr 2019 trat die Rheinfelder Firma Altera Bauträger auf den Plan, kaufte die Ruine, ließ sie abreißen und stellte Pläne für eine Neubebauung vor. Vorgesehen sind seither zwei hintereinander stehende Mehrfamilienhäuser mit 23 sozial geförderten Wohnungen plus Gewerbeeinheit zur Markgrafenstraße hin. Im Jahr 2023 hätten die Häuser bezogen werden sollen. Doch zunächst einmal mussten archäologische Grabungen veranlasst werden – ein erster Hemmschuh für das Projekt.