Nach Baustopp in Grenzach: Altera hat neuen Partner für Löwen-Areal

Die Pläne waren ambitioniert: Nachdem das traditionsreiche Grenzacher Gasthaus „Löwen“ Mitte Dezember 2017 teilweise in Flammen aufgegangen war, musste die Brandruine wegen Einsturzgefahr gesichert werden und lag brach. Im Jahr 2019 trat die Rheinfelder Firma Altera Bauträger auf den Plan, kaufte die Ruine, ließ sie abreißen und stellte Pläne für eine Neubebauung vor. Vorgesehen sind seither zwei hintereinander stehende Mehrfamilienhäuser mit 23 sozial geförderten Wohnungen plus Gewerbeeinheit zur Markgrafenstraße hin. Im Jahr 2023 hätten die Häuser bezogen werden sollen. Doch zunächst einmal mussten archäologische Grabungen veranlasst werden – ein erster Hemmschuh für das Projekt.

In sechs Jahren ist nicht viel gegangen

Seit dem Kauf des „Löwen“-Areals durch Altera vor mehr als sechs Jahren ist – zumindest nach außen hin – nicht allzu viel gegangen. Eine Baustelle wurde eingerichtet, ein Kran aufgestellt, eine Baugrube ausgehoben, Material herangeschafft und das Untergeschoss bis zur Bodenplatte gebaut. Anschließend begann das Areal zuzuwachsen. Zu Jahresbeginn dann wurden einige Betonwände des Erdgeschosses errichtet – und das war es auch schon wieder. Auf der Baustelle ist niemand anzutreffen. Baumaterial liegt herum, der seit Jahren vor sich hin rostende Kran ist Gegenstand von Bürgerbeschwerden.

Ungenutztes Baumaterial rostet vor sich hin. Foto: Tim Nagengast

Arbeiter kamen und verschwanden wieder

Auch im Gemeinderat wird regelmäßig Unmut darüber laut, dass auf der Baustelle ganz offensichtlich nichts mehr passiert. Wer sich mit Anwohnern des Areals unterhält, hört Sätze wie: „Da kamen mal ein paar Leute, haben etwas herumgeräumt, ein bisschen was gebaut und sind dann wieder verschwunden.“

Vor rund einem Jahr noch hatte Altera-Inhaber Eduard Stumpf sich überzeugt davon gezeigt, das ins Stocken geratene Projekt zumindest bis Ende 2025 realisieren zu können. Stumpf hatte damals einen neuen Generalunternehmer gefunden, nachdem einige Handwerksbetriebe „wie die Fliegen gestorben“ seien, wie Stumpf gegenüber unserer Zeitung bekundet hatte. Es sei Insolvenz auf Insolvenz erfolgt. Genau so sei es auch der Firma ergangen, die das Projekt für Altera hätte realisieren sollen. „Wenn so ein Unternehmen insolvent geht, kann nicht gleich am nächsten Tag jemand kommen und direkt weiterbauen“, hatte Stumpf im vergangenen Sommer gegenüber unserer Zeitung zu Protokoll gegeben. Und die Zeit drängte, denn Altera hat das Gesamtprojekt längst weiterverkauft und muss daher für die Erstellung sorgen.

Laut Altera sind die Wände des Erdgeschosses ohne Erlaubnis hochgezogen worden. Foto: Tim Nagengast

Wände ohne Erlaubnis hochgezogen

Dank eines neuen Generalunternehmers kam vor ziemlich genau einem Jahr dann Bewegung in die Sache. Einige Bauarbeitertrupps tauchten auf, entrümpelten die Baustelle, begannen mit Arbeiten, verschwanden – und tauchten wieder auf. Von diesem Generalunternehmen habe Altera sich mittlerweile trennen müssen, aber einen sehr guten Ersatz gefunden, wie Stumpf berichtet.

Was war passiert? Stumpf ist der Frust anzuhören, als unsere Zeitung ihn um die Antwort bittet: „Im Februar hat der Rohbauer einfach Wände betoniert, ohne die Freigabe des Prüfstatikers abzuwarten.“ In diesem Kontext habe es auch Streit gegeben, räumt Stumpf ein. Die Folge: Die Gemeinde habe zunächst einen Baustopp verhängt.

Ein neuer Generalunternehmer scharre nun mit den Hufen, das Projekt fertigbauen zu können, sagt der Altera-Inhaber. Die Arbeiten dürften aber erst dann beginnen, wenn der bisherige Generalunternehmer die Baustelle geräumt habe. Dies sei bisher nicht erfolgt, ärgert sich Stumpf. „Wir haben drei Mahnungen geschrieben. Und erst im dritten Anlauf haben die mal reagiert“, hält er fest. Die Firma habe nun zugesichert, die „Löwen“-Baustelle bis Ende August abzuräumen, „und darauf warten wir als Altera jetzt“.

Das Baustellenareal an der Grenzacher Ortsdurchfahrt wächst langsam zu. Den Schmetterlingsflieder freut’s. Foto: Tim Nagengast

„Löwen“-Areal wird im Kreis herum verkauft

Im Zuge dessen wird das Areal übrigens – vereinfacht gesagt – einmal im Kreis herumgereicht. Wie Stumpf mit Verweis auf den seit einem Jahr geltenden EU-Anlegerschutz verweist, gebe der Käufer das „Löwen“-Projekt zunächst an Altera zurück, die es, laut Stumpf, „an einen Privatier weiterreichen“ werde. Dieser finanziere das Projekt und verkaufe es dann wieder zurück an jenen Nachhaltigkeitsfonds, der die zwei bisher nicht gebauten Häuser mit den 23 Wohnungen plus Gewerbeeinheit ursprünglich en bloc von Altera erworben hat.

Altera droht notfalls mit Zwangsräumung

Und wenn der bisherige Generalunternehmer die Frist bis Ende August nicht einhält? „Dann kommen wir mit einem mobilen Kran und drei Lastwagen. Dann gibt’s eine Zwangsräumung der Baustelle“, sagt Stumpf mit Entschlossenheit in der Stimme.

Dass das Projekt an prominenter Stelle in der Grenzacher Ortsmitte doch noch zu einem guten Ende finden wird, davon gibt sich der Rheinfelder Geschäftsmann überzeugt. Da sei jetzt nämlich ein Unternehmen hinten dran, das „eine echte Größe“ darstelle. „Das ist ein Riesenunternehmen, der größte Bauträger in der Türkei sogar.“

Stumpf spricht von guten Gesprächen in Aserbaidschan

Stumpf gibt vor, im Februar in Baku gewesen zu sein. In der Hauptstadt Aserbaidschans entstehe gerade „eine Art kleines Pendant zu Dubai – und das alles macht diese Firma. Die bauen da auf 17 Millionen Quadratmetern am Kaspischen Meer quasi einen Kurort. Da sind 17 000 Arbeiter gleichzeitig am Werk. Wahnsinn“. Er habe dort sehr gute Gespräche geführt, sagt Stumpf.

Was den Grenzacher „Löwen“ angehe, „sind wir jetzt in der letzten Stufe“. Mit dem neuen, großen Partner an der Seite werde es endlich klappen. „Wir wollen ab September wieder loslegen können“, sagt Stumpf.

Bürgermeister Benz mag nicht viel sagen

Etwas zurückhaltender gibt sich derweil Bürgermeister Tobias Benz gegenüber unserer Zeitung: „Unser Ziel ist einfach, dass das Projekt vollendet wird.“ Die Gemeindeverwaltung stehe mit dem Endinvestor aber in regelmäßigem Austausch. Dahinter stehe „eine sehr seriöse Kapitalanlagegesellschaft“, wie Benz bekräftigt. Mehr könne er dazu aber nicht sagen.