1 Nach dem tragischen Unfall in Horb ermittelt nun die Staatsanwaltschaft gegen den Kranführer. Foto: Heidepriem Drei Arbeiter starben am 20. Mai bei einem Unfall an der Hochbrücken-Baustelle in Horb – nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Kranführer.







Am 20. Mai ereignete sich auf der Hochbrücke-Baustelle in Horb am Neckar ein schwerer Arbeitsunfall, bei dem drei Bauarbeiter in einer Personen-Transportgondel abstürzten und tödlich verletzt wurden.