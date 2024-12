Nach Bauarbeiten: Darum hängen am ZOB in Calw keine Schilder

Darum hängen am ZOB in Calw keine Schilder

1 Die Kreuzung am ZOB Foto: Terkowsky

Um die neue Fußgängerbrücke, die vom Turm des Calwer ZOB zu den Gleisen der Hermann-Hesse-Bahn führt, zu montieren, musste an der dortigen Straßenkreuzung die Ampelanlage abgebaut werden. Diese steht längst wieder – aber die Schilder fehlen. Unsere Redaktion hat gefragt, warum.









Welche Auswirkungen das Konzept des „gemeinsamen Raumes“ auf das Straßenbild in Calw hat, wird wunderbar am ZOB in Calw demonstriert. Denn an der dortigen Ampelanlage sind keine richtungsweisenden Verkehrsschilder montiert. Nicht mehr. Aber warum?