1 Bange Momente gab es am vergangenen Donnerstag auf dem Hof des Autohauses Südstern an der Dürrheimer Straße. Ein Rettungshubschrauber fliegt einen Verletzten in die Augenklinik nach Freiburg. Foto: Sigwart

Es waren erschreckende Nachrichten, die am vergangenen Donnerstag aus dem Autohaus Südstern drangen.

Donaueschingen - Bei einer Batterieexplosion wurden zwei Mitarbeiter verletzt, einer wurde in die Augenklinik nach Freiburg geflogen. Vier Tage später konnte Center-Leiter Markus Dörle am Montag Entwarnung geben: "Den beiden Mitarbeitern geht es gut. Sie sind derzeit zuhause und kommen am Dienstag wieder zur Arbeit." Dabei konnte der eine Mechaniker bereits am gleichen Tag das Klinikum verlassen; der nach Freiburg geflogene Mechaniker musste dort in der Klinik übernachten. Demnach verlief der Unfall glimpflicher, als zunächst befürchtet. "Vielleicht hätte es des großen Aufwands gar nicht bedurft", mutmaßt Dörle in der Nachbetrachtung. Dennoch zeigt er sich sehr beeindruckt von der professionellen Arbeit der Rettungskräfte.

Weiter ungeklärt ist die Ursache. Bei der Wartung eines Feuerwehrfahrzeugs stand auch die Prüfung der beiden 12-Volt-Batterien an. Gerade als sich ein Mechaniker um die erste der beiden Batterien kümmern wollte, explodierte diese.

Explosionen können durchaus vorkommen

Dabei wurde das Gehäuse gesprengt und Batteriesäure – "in geringer Menge", wie Dörle betonte – verteilte sich in der Werkstatthalle. Glücklicherweise hatte sich der am stärksten von den Trümmerteile getroffene Mitarbeiter in diesem Moment auf die Seite gedreht.

Batterie-Explosionen könnten im Tagesgeschäft einer Autowerkstatt durchaus vorkommen, sagt Dörle. Auch wenn dies im Autohaus an der Dürrheimer Straße noch nie passiert sei. Aktuell liefen die Ermittlungen der Polizei weiter. Die Reste der explodierten Batterie wurden gesichert. Das Feuerwehrfahrzeug, das der Feuerwehr Donaueschingen gehört, wurde noch am Tag des Unfalls ausgeliefert. "Es gab lediglich ein paar Säurespritzer auf dem Lack, die entfernt wurden", sagt der Donaueschinger Südstern-Standortleiter. Um kein Risiko einzugehen wurden beim Feuerwehrfahrzeug neue Batterien eingesetzt.