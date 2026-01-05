Nach Bankeinbruch in Gelsenkirchen: Ermittler finden Autokennzeichen in Dortmund

Nach dem millionenschweren Einbruch in die Sparkassen-Filiale gibt es wohl eine Spur: Die Polizei hat Autokennzeichen gefunden, die zu einem der Fluchtfahrzeuge passen könnten.
Nach dem spektakulären Einbruch in eine Sparkassen-Filiale in Gelsenkirchen haben Ermittler Autokennzeichen sichergestellt, die womöglich zu einem der Fluchtfahrzeuge gehören. Die Kennzeichen wurden nach dpa-Informationen in Dortmund gefunden. Ob sie tatsächlich von den Fluchtfahrzeugen der Täter stammen, wird nun geprüft.