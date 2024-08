52-Jähriger in Hüfingen verschwunden: Rettungskräfte suchen nach Mann im Riedsee

1 Eine großangelegte Suchaktion der DLRG verlief bisher ohne Erfolg. (Symbolfoto) Foto: www.imago-images.de

Ein vermutlicher Badeunfall am Riedsee bei Hüfingen hat am Samstagabend einen größeren Sucheinsatz von Polizei und Rettungsdienst ausgelöst.









Link kopiert



Wie die Polizei mitteilt, wurde der Rettungsleitstelle gegen 21.05 Uhr mitgeteilt, dass ein 52-jähriger Mann in offensichtlich betrunkenem Zustand in den Riedsee gegangen und dort untergegangen war. Andere Menschen, die sich auch am See aufhielten, hatten nach dem Vorfall den Notruf gewählt, so die Polizei. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) führte demnach eine großangelegte Suchaktion durch, bei der Boote und Taucher sowie ein Rettungshubschrauber und eine Drohne zum Einsatz kamen. Die Suche verlief ohne Erfolg und wurde gegen Mitternacht abgebrochen.