In den Fällen der seit Freitag in Laufen und Tailfingen gestohlenen Autos ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, wurde ein 17-Jähriger unter dringendem Tatverdacht verhaftet. Der Jugendliche befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Wie berichtet, waren zwischen Freitag und Montag in Laufen und Tailfingen ein Skoda, ein Fiat sowie ein Renault entwendet worden. Der Skoda sowie der Fiat konnten zwischenzeitlich sichergestellt werden. Letzterer war vom Täter auf einem Parkplatz in der Thaliastraße in Tailfingen abgestellt worden.

In der Nacht auf Dienstag bemerkte ein Zeuge gegen 0.50 Uhr in der Paul-Gerhardt-Straße in Tailfingen eine verdächtige Person mit einer Taschenlampe und verständigte die Polizei. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnte im Bereich Goethestraße/Eisenbahnstraße ein 17-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Er hatte unter anderem den Fahrzeugschlüssel des gestohlenen Fiat bei sich.

Haftbefehl erlassen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde der einschlägig vorbestrafte Jugendliche am Dienstagnachmittag beim Amtsgericht Hechingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Die Ermittlungen, insbesondere zum Verbleib des Renault, dauern an.