Nach Ausstrahlung bei „XY“: Polizei erhält neue Hinweise zu Mord an Lahrer Arzt

Nachdem die ZDF-Fahndungssendung über den Mord an Bernhard Benz berichtete, haben sich mehrere Bürger bei der Kripo gemeldet.
In den vergangenen Tagen und seit der Sendung seien bislang rund 25 Hinweise über ein eigens geschaltetes Telefon sowie weitere Kanäle eingegangen, hat die Polizei mitgeteilt. Sie umfassen demnach unter anderem Hinweise auf Personen und Zeugen, die von der Polizei bisher nicht befragt wurde und möglicherweise zur Klärung der Tat beitragen können. „Die neu eingegangenen Hinweise werden sowohl einzeln als auch im Gesamtzusammenhang bewertet“, heißt es von der Polizei. Parallel dazu würden die kriminaltechnischen Untersuchungen fortgeführt.