Nach Ausschreitungen: Tausende gehen in Nordirland gegen Rassismus auf die Straße

Lage im Überblick Kommt es zum Iran-Deal? - US-Militär meldet neue Angriffe

Ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran scheint greifbar. Doch Teherans Atomprogramm bleibt ein Knackpunkt in den Verhandlungen. Und auch die Lage in der Straße von Hormus ist weiter angespannt.