1 Wieder kreist der Polizeihubschrauber über Calw. Foto: Markus Kugel

Seit Freitagvormittag sind mehrere Einsatzkräfte der Polizei unterwegs – ein Mann ist aus der Forensischen Klinik des ZfP geflüchtet. Polizei bittet um Hinweise.









Wie schon in der vergangenen Woche, kreist auch in dieser Woche der Polizeihubschrauber über Calw. Seit Freitagvormittag suchen mehrere Einsatzkräfte eine geflüchtete Person. Diese war, so Frank Weber, Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim „durch richterlichen Beschluss in einer forensischen Klinik in Calw untergebracht“ – mit anderen Worten – in der Forensik im Calwer Zentrum für Psychiatrie (ZfP). Weber nennt auch den Paragraf 64 des Strafgesetzbuches, somit kann davon ausgegangen werden, dass die flüchtige Person auch wegen eines Entzuges im ZfP behandelt wurde.