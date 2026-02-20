Nach Aus in der Tennishalle: Horb braucht eine Tennis-Perspektive

Die Tennishalle in Horb steht den Tennisspielern im nächsten Winter nicht mehr zu Verfügung. Doch dieser Sport benötigt in der Stadt eine klare Perspektive, meint unser Autor.
Seit Jahrzehnten ist die Halle Trainings- und Wettkampfstätte für zahlreiche Vereine aus der Stadt und der Umgebung – etwa für den TC Dettingen, den TC Bildechingen, den TC Horb, den TC Nordstetten und andere. Hier fanden und finden noch bis Ende April Jugendtraining und freies Spiel statt, hier laufen seit Jahren feste Abonnements. Verlässlichkeit war Teil des Systems.