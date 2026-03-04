Nach Aus für Nahversorger: Enzklösterle kämpft um neuen Dorfladen - jetzt sind die Bürger gefragt

Die Gemeinde Enzklösterle arbeitet weiter daran, einen Dorfladen im Ort zu installieren. Dazu soll eine Arbeitsgruppe gegründet werden. Außerdem gibt es eine Infoveranstaltung.

„Nach der erfolgreichen Förderzusage der Allianz für Beteiligung nimmt das Projekt ‚Dorfladen Enzklösterle‘ weiter Fahrt auf“, teilt Enzklösterles Bürgermeisterin Sabine Zenker mit. Im Rahmen eines öffentlichen Termins am Mittwoch, 25. März, ab 18.30 Uhr in der Festhalle Enzklösterle, Friedenstraße 16, sollen die nächsten konkreten Schritte vorgestellt und gemeinsam auf den Weg gebracht werden.

Die Förderung ermögliche eine professionelle Begleitung des Projekts, heißt es in der Mitteilung weiter. Ziel sei es, die Zukunft der Nahversorgung im Ort strukturiert, transparent und unter breiter Bürgerbeteiligung zu prüfen und gegebenenfalls vorzubereiten.

Mögliche Räume für Dorfladen besichtigen

Im Mittelpunkt des Abends steht unter anderem die Besichtigung möglicher Räumlichkeiten, die im Rahmen bestehender Leerstände in Enzklösterle für einen Dorfladen in Frage kommen könnten. Darüber hinaus soll eine Arbeitsgruppe Dorfladen gegründet werden, die sich künftig intensiv mit organisatorischen, rechtlichen und inhaltlichen Fragestellungen befassen wird.

Zu den Aufgaben der Arbeitsgruppe zählen unter anderem die Ausarbeitung von Prozessen und Zeitplänen, die Vorbereitung von Fragebögen zur Bedarfsermittlung, die Organisation weiterer Informations- und Abstimmungstermine sowie die Erarbeitung einer Geschäftsordnung für einen geordneten und transparenten Ablauf.

Projekt wird fachlich begleitet

Fachlich begleitet wird das Projekt weiterhin durch die Vereinigung der Bürger- und Dorfläden in Deutschland. Deren Vorsitzender, Wolfgang Gröll, wird ebenfalls anwesend sein und seine langjährige Erfahrung in der Entwicklung genossenschaftlicher Dorfladenmodelle einbringen.

Bürgermeisterin Sabine Zenker betont die Bedeutung des gemeinsamen Engagements: „Die Förderzusage der Allianz für Beteiligung ist für uns ein wichtiger Meilenstein. Sie gibt uns die Möglichkeit, das Projekt fachlich fundiert und professionell begleitet weiterzuentwickeln. Jetzt geht es darum, gemeinsam tragfähige Strukturen zu schaffen und sorgfältig zu prüfen, ob und in welcher Form ein Dorfladen in Enzklösterle realisierbar ist.“

Mehr als reine Einkaufsmöglichkeiten

Auch Gröll unterstreicht die Chancen eines gemeinschaftlich getragenen Modells: „Dorfläden sind weit mehr als reine Einkaufsmöglichkeiten. Sie sind Orte der Begegnung und stärken den sozialen Zusammenhalt. Entscheidend für den Erfolg ist eine engagierte Bürgerschaft, klare Strukturen und ein realistisches Konzept – genau daran werden wir gemeinsam arbeiten.“

Mit dem kommenden Termin beginne somit eine neue Phase des Projekts. Ziel bleibe es, auf Grundlage transparenter Prozesse und breiter Beteiligung eine nachhaltige Lösung für die Nahversorgung in Enzklösterle zu entwickeln.

Die Gemeinde hat das Projekt initiiert, weil es in Enzklösterle keinen Nahversorger mehr gibt. Im August 2023 gab Andrea Gulde den Landkauf Enzklösterle auf, ein Geschäft, in dem Lebensmittel und ein Demeter-Sortiment angeboten wurde.

Letzter Nahversorger seit Mai 2025 weg

Ziemlich genau ein Jahr nach der Schließung des Landkauf-Ladens eröffnete ein neues Geschäft mit neuem Konzept: Ein Tante-M-Laden mit Selbstbedienungskonzept und langen Öffnungszeiten von 5 bis 23 Uhr an sieben Tagen pro Woche.

Doch auch hier währte die Freude nur kurz: Nicht einmal ein Jahr war der Markt in Betrieb – im Mai 2025 gaben die Betreiber auf. Offenbar wurde das besondere Konzept der Tante-M-Läden in Enzklösterle nicht gut genug angenommen.

Und auch Aaron’s rollender Supermarkt rollt nicht mehr nach Enzklösterle. Auf der Webseite des Unternehmens ist die Tour, die mittwochs auch immer Halt im Oberen Enztal gemacht hat, nicht mehr zu finden. Das Aus bestätigt auch Zenker: „Leider ja.“ Bei dem Markt sei ein Fahrer ausgefallen und noch kein Ersatz in Sicht, dazu sei dann auch noch die LKW-Maut gekommen.

Für die Bürger von Enzklösterle wäre also eine schnelle Lösung für einen neuen Dorfladen wohl wichtig.