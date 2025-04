Nach Aus für Kita: „Schrillen jetzt bei der Stadt die Alarmglocken?“

1 Unsere Leserin Gudrun Stoll äußert sich zur finanziellen Lage der Stadt Albstadt. Foto: Schwarzwälder Bote

Für die Stadt und für Onstmettingen ist der Rückzug von Kaspar Pfister, der keine Pflegeschule mit Kita mehr mitfinanzieren wird, folgenschwer, meint unsere Leserin Gudrun Stoll aus Albstadt.









Link kopiert



Kaspar Pfister, Chef der Benevit-Gruppe, die in Onstmettingen eine Pflegeschule für junge Leute aus Asien und Afrika bauen wollte, zieht sich zurück. Weil er genug hat von deutscher Bürokratie, die neuen und guten Ansätzen in der Altenpflege zu viele Steine in den Weg legt. Das ist bedauerlich, aber verständlich.