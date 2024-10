Nach „Aus“ für das Bürk-Areal: Schwenningen soll ein neues Museumsquartier bekommen

1 Das Heimatmuseum am Muslenplatz soll auch Teil des neuen Museumsquartiers werden. Foto: Daniela Schneider

Die Museumslandschaft in Schwenningen wieder auf Vordermann bringen – das ist das Ziel der Stadt. Nach dem „Aus“ für die bisherigen Planungen für ein Museumsquartier kommt nun erneut Bewegung in die Sache und der Gemeinderat bekommt ein neues Konzept präsentiert.









„Heimat- und Uhrenmuseum, Uhrenindustriemuseum und Städtische Galerie sind an ihren derzeit verteilten Standorten in Schwenningen mit enormen Herausforderungen konfrontiert“, so lautet der einleitende Satz der Beschlussvorlage, über die die Stadträte in der kommenden Sitzung des Gemeinderates am 16. Oktober abstimmen sollen – und damit über die Zukunft eines neuen Museumsquartiers in Schwenningen.