Claudio Isele freut sich schon darauf, am 11. März hinter der Theke des „Blumefäfele" Drinks für Gäste zu mixen.

Die „Amici-Bar“ musste er aufgeben, doch er hat noch nicht genug: Claudio Isele will in Ettenheim wieder Events veranstalten und hat dafür einen neuen Ort gefunden: Im Café-Bereich des „Blumehäfele“ plant er Abende mit Live-Musik und Bewirtung.









„Ah, hallo“, grüßt Claudio Isele zwei Besucher des Ettenheimer Blumengeschäfts. Er erkennt sie als frühere Besucher seiner „Amici-Bar“. „Ich mache meine Events jetzt hier“, sagt er und bietet ihnen einen Flyer für die Eröffnungsparty an. Die Gäste sind zunächst erstaunt, nehmen jedoch dankend an. Schon seit einigen Wochen bereitet Isele den Neustart im „Blumehäfele“ in der Tullastraße vor. Einen Bar-Betrieb an jedem Wochenende wird es dort nicht geben – dafür Partys in unregelmäßigen Abständen. Die erste davon steigt am Samstag, 11. März.