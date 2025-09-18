Nach Aufschrei in Dortmund: Auch im Raum Lahr erhalten Parteien Bürgerdaten gegen Geld

Ein Flyer im Briefkasten oder ein Wahlkämpfer an der Haustür: Steht eine Wahl an, gehen Parteien in die Vollen. An die Adressen kommen sie ganz legal über die Verwaltung.

Geht das konform mit dem Datenschutz? Diese Frage haben sich viele gestellt, als bekannt wurde, dass die Stadt Dortmund vor der dortigen Kommunalwahl die Adressen von 26 000 jungen Menschen an die AfD herausgegeben hat. Tatsächlich ist dies legal, sagt Paragraf 50 des Bundesmeldegesetzes. Dennoch gibt es Kritik an diesem Umgang mit sensiblen Daten. Auch in der Region Lahr werden vor Wahlen regelmäßig Informationen an Parteien weitergegeben, zeigt eine Umfrage unserer Redaktion.

Welche Parteien wollten Wählerdaten?

„Bei der Kommunalwahl haben die Grünen Auskunft über Erstwähler erbeten“, antwortet die Stadt Lahr auf eine Anfrage unserer Redaktion. Bei der Bundestagswahl im Februar seien keine Auskünfte erteilt worden. Auch in Seelbach wurden laut Auskunft der Gemeinde bei der Europa- beziehungsweise Kommunalwahl am 9. Juni 2024 den Grünen Daten der Erstwähler übermittelt. Die Grünen stellten im vergangenen Jahr erstmals eine Liste für den Seelbacher Gemeinderat – und schafften schließlich den Einzug mit drei Sitzen.

Darüber hinaus wollten Bürgermeister Michael Moser und seine beiden Kontrahenten, Siegfried Kohlmann und Christoph Krieger, bei der Bürgermeisterwahl im Dezember 2023 Auskunft über die Daten der Erstwähler und der wahlberechtigten Senioren, erklärt die stellvertretende Hauptamtsleiterin Jutta Fischer.

Auch in Neuried haben in den vergangenen Jahren Parteien angefragt. Welche das waren, darüber kann die Gemeinde keine Auskunft erteilen, „da die Anfragen nach einer Wahl gelöscht werden“, heißt es aus dem Neurieder Rathaus. Die Gemeinde Kippenheim und die Stadt Ettenheim ließen eine entsprechende Anfrage unserer Redaktion unbeantwortet.

Welche Daten wurden übermittelt?

Die Stadt Lahr erteilte gemäß Paragraf 50 des Bundesmeldegesetztes Auskunft über Familienname, Vorname, Doktorgrad und Anschrift sowie gegebenenfalls, ob die Person verstorben ist, so die Antwort aus dem Rathaus. Auch Neuried und Seelbach folgten dieser Vorgabe.

Was kosten die Daten?

Die Stadt Lahr betont in ihrer Antwort, dass Bürgerdaten nicht „verkauft“ werden. Formal handele es sich um eine Auskunft nach dem Bundesmeldegesetz. Hierfür werde eine Verwaltungsgebühr erhoben. Für Auskünfte dieser Art bewege sich diese „im niedrigen dreistelligen Bereich“. Ähnlich in Neuried: „Eine Abfrage aus dem Meldeportal kostet 100 Euro“, heißt es. Die Gemeinde Seelbach hingegen erhebt eine pauschale Gebühr in Höhe von 50 Euro, so Fischer.

Was geschieht nach der Wahl mit den Daten?

Laut Fischer werden die Bezieher einer Auskunft darauf hingewiesen, dass die Daten „nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung verwendet werden dürfen. Spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung seien sie zu löschen oder zu vernichten.

Kann man widersprechen?

Ja. Auch das Recht auf Widerspruch ist in Paragraf 50 geregelt. „Einmal jährlich wird auf die mögliche Sperrung der eigenen Daten, unter anderem für Auskünfte an Parteien, seitens der Verwaltung durch ortsübliche Bekanntmachung hingewiesen“, heißt es dazu aus dem Seelbacher Rathaus. Die Lahrer Verwaltung informiert, dass der Widerspruch gegen die Weitergabe der Daten – mündlich wie schriftlich – im Bürgerbüro beziehungsweise in den jeweiligen Ortsverwaltungen möglich ist.

Was sagt das Bundesmeldegesetz?

In den sechs Monaten vor einer Wahl oder Abstimmung dürfen sich Parteien oder Wählergruppen an die Kommune wenden, um Auskunft aus dem Melderegister zu erhalten. Und zwar von ganzen Gruppen von Wahlberechtigten, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist, lautet Paragraf 50 des Bundesmeldegesetzes. Die genauen Geburtsdaten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Daten dürfen ausschließlich für Wahlwerbung verwendet werden und sind spätestens einen Monat nach der Wahl zu löschen.