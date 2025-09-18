Nach Aufschrei in Dortmund: Auch im Raum Lahr erhalten Parteien Bürgerdaten gegen Geld

Ein Flyer im Briefkasten oder ein Wahlkämpfer an der Haustür: Steht eine Wahl an, gehen Parteien in die Vollen. An die Adressen kommen sie ganz legal über die Verwaltung.
Geht das konform mit dem Datenschutz? Diese Frage haben sich viele gestellt, als bekannt wurde, dass die Stadt Dortmund vor der dortigen Kommunalwahl die Adressen von 26 000 jungen Menschen an die AfD herausgegeben hat. Tatsächlich ist dies legal, sagt Paragraf 50 des Bundesmeldegesetzes. Dennoch gibt es Kritik an diesem Umgang mit sensiblen Daten. Auch in der Region Lahr werden vor Wahlen regelmäßig Informationen an Parteien weitergegeben, zeigt eine Umfrage unserer Redaktion.