Nach Attentat: Hohe Sicherheitsvorkehrungen bei Kirk-Trauerfeier in Arizona

Die Trauer um Charlie Kirk reicht von Studentenwohnheimen bis ins Weiße Haus. Bei einer Trauerfeier wird nun an ihn erinnert. Für das Mega-Event in Arizona gelten strengste Sicherheitsmaßnahmen.
Glendale/Washington - Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen kommen heute Weggefährten und Anhänger des getöteten US-Aktivisten Charlie Kirk zusammen, um seiner zu gedenken. Die Trauerfeier in einem Stadion im US-Bundesstaat Arizona vereint führende Vertreter der amerikanischen Rechten: Neben Kirks Witwe Erika werden dort US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident JD Vance sprechen.