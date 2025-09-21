Nach Attentat: Großer Andrang: Gedenken für US-Aktivist Kirk hat begonnen

Tausende Menschen sind nach Arizona geströmt, wo Charlie Kirk zuletzt mit seiner Familie lebte. Bei der Trauerfeier wird die rechte Spitze der USA erwartet - auch Präsident Trump reist an.
Glendale - Im US-Bundesstaat Arizona haben die Feierlichkeiten zum Gedenken an den erschossenen rechten Aktivisten Charlie Kirk begonnen. Schon im Morgengrauen versammelten sich Tausende Menschen vor dem Football-Stadion in Glendale, wie Reporter berichteten. Am Mittag (Ortszeit) startete dort das Programm - mit christlicher Musik, Gebeten und Gesang.