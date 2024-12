Nach Attacke in Harthausen

Einsamkeit, davor hatte der Angeklagte solche Angst, dass er sich letztlich nicht anders zu helfen wusste, als den neuen Liebhaber seiner Ex-Freundin am helllichten Tag und auf offener Straße mit dem Messer abzustechen. So lautet die Analyse des vom Gericht bestellten Gutachters, welcher seine Einschätzungen am Montagvormittag zum besten gab.