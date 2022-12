1 Der Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Freitag starb. Foto: Schmidt

Der Mann, der am Mittwoch bei einem Arbeitsunfall in Lahr schwer verletzt wurde, ist am Freitag gestorben. Das hat die Polizei mitgeteilt.















Lahr - Der 57-Jährige hatte nach ersten Erkenntnissen in der Einsteinallee auf dem Flugplatzareal gemeinsam mit einem Arbeitskollegen einen Sattelanhänger beladen. Per Gabelstapler wurde gepresstes Altpapier an das hintere Ende der Ladefläche gestellt, anschließend sollte es an die Endposition geschoben werden.

Dabei geriet der Mann zwischen das bis zu einer Tonne schwere Altpapier und den Aufbau des Fahrzeugs.

Ermittlungen zu Unfallhergang laufen

Der Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo er zwei Tage später seinen Verletzungen erlag.

Beamte des Verkehrsdienstes Baden-Baden sind mit den Ermittlungen zum genauen Unfallverlauf beschäftigt.