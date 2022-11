1 Ein 65-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall im Kappeler Freizeitpark "Funny World" schwer verletzt worden. Nun hat die Polizei mitgeteilt, dass er gestorben ist. Foto: Archivfoto: Bender

Ein Angestellter wurde am Montagnachmittag im Kappeler Freizeitpark "Funny World" lebensgefährlich verletzt. Nun ist gestorben.















Kappel - "Der 65 Jahre alte Mann ist am Mittwoch im Krankenhaus seinen Kopfverletzungen erlegen", teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit. Wie es zu diesen Verletzungen gekommen ist, ist jedoch offen.

Freizeitpark-Betreiber Michael Schludecker hatte seinen Angestellten am Montagnachmittag im eingezäunten Bereich einer Attraktion gefunden. Warum er dort gewesen – und wohl über einen Zaun geklettert war, um überhaupt dorthin zu gelangen - ist unklar.

Schock bei Mitarbeitern sitzt tief

Die Polizei geht davon aus, dass der 65-Jährige durch eine selbstfahrende Maschine am Kopf getroffen worden ist. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Unfall ergaben sich bis zum jetzigen Zeitpunkt keine. "Der Schock sitzt tief", so Schludecker am Mittwoch gegenüber unserer Redaktion.