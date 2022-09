2 "Das tut in der Seele weh" – Jonas Fehlinger und Partnerin Tanja bedauern es sehr, dass ihre Graffiti-Kunst nicht mehr bewundert werden kann. Foto: Schimkat

"Es ist ein Jammer, dass das Hallenbad Aqualino jetzt schließt. Wir dachten, unsere Graffiti-Bilder erfreuen hier die Besucher auf sehr lange Zeit", erklärt Jonas Fehlinger.















Link kopiert

Unterkirnach - Fehlinger hat Grafik studiert und sein Talent für Graffiti-Kunst unter anderem auf dem ehemaligen Saba-Gelände eindrücklich dargestellt, aber auch im Familien-Hallenbad Aqualino. Hier habe er seine Partnerin Tanja kennengelernt, erklärt er, dann betrachtet er sich die Graffiti-Werke, an denen auch Anfänger teilnahmen, genau. "Wir haben soviel Herzblut hier hineingelegt, die Bilder sollten bunt und fröhlich sein, eine farbenprächtige Unterwasserwelt", so Fehlinger. Über mangelnde Fantasie der Künstler konnte sich keiner beklagen, das sah man schon an der Graffiti-Kunst auf dem Saba-Gelände in Villingen.

An der Wand der Treppe, die in den Sauna-Bereich führt, grüßen zwei gut gelaunte Orcas, in luftiger Höhe der Wand schauen Riesen-Schildkröten stramm in die Kamera. Was aus ihnen wird, weiß kein Mensch, denn es sind ja keine Bilder, die man mitnehmen kann, sie zieren die Wände auf Dauer.

Mit Schnorchel und Bollenhut

Hinter dem schmucken Häuschen, in dem die große Kaffeemaschine steht, taucht eine junge Frau ab, mit Schnorchel und Bollenhut. Im Bereich der Kasse wurde von Jonas Fehlinger das Foyer bunt gestaltet, auch eine Meerjungfrau gesellt sich zu den Besuchern des Bads. "Hier ist es gemütlich und bunt, die Unterwasserwelt will es nicht so richtig wahr haben, dass sie jetzt ganz alleine für Stimmung sorgen müssen", kommentiert eine Insiderin die Schließung des Hallenbads. Noch ein wehmütiger Blick von Jonas und Tanja – es warten andere Aufgaben auf sie.