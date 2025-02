Berlin - Die Reality-TV-Promis Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) werden heiraten - und alle dürfen zuschauen. Die Trauung am 30. August an der italienischen Amalfi-Küste wird im Livestream auf "Bild.de" zu sehen sein, wie das Medium mitteilte.

"Bild" wird das Paar für eine vierteilige Doku-Soap mit Titel "Die Heiters: Jetzt wird geheiratet!" bei ihren Vorbereitungen begleiten. Dokumentiert werden sollen die Verlobungsfeier, die Suche nach Brautkleid und Anzug sowie die Junggesellenabschiede.

Heiter und Lahouar bandelten im RTL-Dschungelcamp in Australien miteinander an und verlobten sich im "Promi Big Brother"-Container von Sat.1. "Unsere Reise begann vor den Kameras: Wir haben uns im TV kennengelernt, dort verlobt – und nun möchten wir unsere Community auch an unserer Hochzeit teilhaben lassen", werden Lahouar und Heiter von "Bild" zitiert.

Bekannt sind beide aus mehreren Reality-TV-Shows, darunter "Das Sommerhaus der Stars", "Love Island", "Der Bachelor" sowie "Bachelor in Paradise", 2024 nahmen beide auch am RTL-Dschungelcamp teil.

Ausfall bei nächster "Let’s Dance"-Runde

Derzeit ist Lahouar Teilnehmerin bei der Promi-Show "Let’s Dance", fällt aber bei der nächsten Runde am Freitag krankheitsbedingt aus. "Mein Arzt hat mich jetzt erstmal aus dem Verkehr gezogen", sagte Lahouar in einer Videobotschaft bei RTL. "So krank war ich wirklich schon lange nicht mehr."

Heiter stammt aus Essen, Lahouar aus Frankfurt.