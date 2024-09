Nach Anschlag in Solingen: So sichert die Polizei Veranstaltungen in Rottweil

So sichert die Polizei Veranstaltungen in Rottweil

1 Die Polizei kümmert sich um die Sicherheit öffentlicher Veranstaltungen, deren Sicherheit nach dem Anschlag in Solingen wieder Gegenstand des gesellschaftlichen Diskurses geworden sind. (Symbolfoto) Foto: dpa/Silas Stein

Der Anschlag in Solingen erschütterte die ganze Nation und wirft Fragen über die Sicherheit öffentlicher Veranstaltungen auf. Wir haben bei Bernd Pfaff, Fachbereichsleiter Ordnungs- und Schulverwaltung, nachgefragt, wie die Stadt die Situation um solche Feste in Rottweil bewertet.









Link kopiert



Der „Sommer in Rottweil“ ist in vollem Gange. Aber ob Tag der Blasmusik, Sommerkonzert oder Boule and Beats, öffentliche Veranstaltungen sind nach dem Anschlag in Solingen besonders in den Blickpunkt geraten. Bernd Pfaff, Fachbereichsleiter Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung im Rathaus, gibt Auskunft darüber, wie die Stadt solche Feste zu schützen gedenkt.