Nach Anschlag in Magdeburg: Trauer um Neunjährigen in Floß in der Oberpfalz

Trauer um Neunjährigen in Floß in der Oberpfalz

6 Es herrschen Trauer und Bestürzung nach dem Anschlag von Magdeburg. Foto: AFP/JOHN MACDOUGALL

Tiefe Trauer herrscht nach der Todesfahrt von Magdeburg im oberpfälzischen Floß im Landkreis Neustadt: Bis vor Kurzem lebte der getötete Neunjährige dort.









Link kopiert



In dem oberpfälzischen Markt Floß im Landkreis Neustadt haben die Menschen in Gottesdiensten des Neunjährigen gedacht, der bei dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt getötet wurde. Der Junge sei mit seiner Mutter erst im Frühjahr nach Niedersachsen gezogen, jedoch lebten der Vater und einige Geschwister weiter in Floß, sagte der katholische Pfarrer Max Früchtl am Sonntag. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.