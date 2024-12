1 Das Sicherheitskonzept für den Weihnachtsmarkt und die polizeiliche Einsatzkonzeption stehen im Fokus. (Archivbild) Foto: Matthias Bein/dpa

Der Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg hat fünf Menschen das Leben gekostet, über 200 wurden verletzt. Auch nach Fehlern bei der Polizeiarbeit wird gesucht.









Magdeburg - Neben den Ermittlungen zum Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt wird auch nach Fehlern in der Polizeiarbeit gesucht. Unter anderem geht es um ein Polizeifahrzeug, das sich nicht an einem vorgesehenen Standort befunden hat, wie das Innenministerium in Magdeburg auf Nachfrage mitteilte.