Nach Anschlag in Magdeburg: Heiligabend-Treff in Lahr soll besser gesichert werden

1 VorWeihnachten und Silvester werden sich wieder Hunderte Menschen vor dem „Wolkenkratzer“ in der Lahrer Marktstraße treffen. Ob die Stimmung so ausgelassen ist wie im vergangenen Jahr, ist angesichts der Ereignisse von Magdeburg fraglich. Foto: Baublies

Der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt hat auch die Behörden in Lahr alarmiert: In Absprache mit der Polizei will die Stadt für den Heiligabend-Treff in der Marktstraße vorsorgen.









Guido Schöneboom haben „die fruchtbaren Bilder“ in Überlingen erreicht. Lahrs Erster Bürgermeister war am Wochenende privat in der Stadt am Bodensee unterwegs – und hat am Samstag, nur wenige Stunden nach der tödlichen Amokfahrt in Sachsen-Anhalt, dort auch den Weihnachtsmarkt besucht. „Die Polizeipräsenz war spürbar erhöht, es war ein beklemmendes Gefühl.“ Aber: „Gerade wegen solch abscheulicher Taten dürfen wir uns das Glücklichsein in der Gemeinschaft nicht nehmen lassen“, sagt Schöneboom. „Über allem steht natürlich die Sicherheit.“