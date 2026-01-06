Nach Anschlag: Dritte Nacht ohne Strom und Wärme im Südwesten Berlins

Seit Tagen frieren Tausende Berliner im Dunkeln, während Notstromaggregate brummen und die Polizei mit Hunderten Beamten auf Streife geht. Wie lange hält der Ausnahmezustand an?
Berlin - In Berlin sind rund 28.000 Haushalte den vierten Tag in Folge ohne Strom. Nach dem großen Stromausfall im Südwesten der Hauptstadt infolge eines Brandanschlags kommen die Arbeiten zur Wiederherstellung der Versorgung nach Einschätzung der Beteiligten zwar langsam voran. Aber bis alle Betroffenen wieder am Netz sind, wird es nach Einschätzung des Betreibers Stromnetz Berlin bis Donnerstagnachmittag dauern.