Nach Angriff in Kaschmir: Indien verweist alle pakistanischen Bürger des Landes

Nach Angriff in Kaschmir

1 Indien setzt in Kaschmir auf eine hohe Militärpräsenz. Foto: AP/Mukhtar Khan

Der Konflikt zwischen Indien und Pakistan spitzt sich zu. Infolge einer tödlichen Attacke in der Grenzregion Kaschmir müssen nun alle pakistanischen Bürger das indische Staatsgebiet verlassen. Die pakistanische Regierung reagiert umgehend.









Link kopiert



Nach dem tödlichen Angriff auf Touristen im indisch kontrollierten Teil von Kaschmir hat Indien die Ausweisung aller pakistanischen Staatsangehörigen bis zum 29. April angeordnet. „Alle pakistanischen Staatsangehörigen, die sich derzeit in Indien aufhalten, müssen Indien vor Ablauf der Visa verlassen“, erklärte das Außenministerium am Donnerstag in Neu Delhi.