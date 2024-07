Nach Angriff in Freiburg: Martin Horn spricht ASF-Mitarbeitern seine Solidarität aus

Nach Angriff in Freiburg

1 Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn war am Freitagmorgen bei Schichtbeginn bei den Mitarbeitern der Stadtreinigung und sprach ihnen seine Solidarität aus. Foto: Stadt Freiburg /Patrick Seeger

Ein Mitarbeiter der Stadtreinigung Freiburg ist am Mittwoch im Dienst von einem Rollerfahrer brutal zusammengeschlagen und schwer verletzt worden.









Ein 40 Jahre alter Mitarbeiter der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg (ASF) war am Mittwoch gegen 13 Uhr dabei, in der Alice-Salomon-Straße in St. Georgen einen Altglascontainer zu leeren. Als er dafür den Glascontainer mithilfe eines Krans anheben wollte, wollte ein Mann auf einem E-Scooter darunter durchfahren. Der ASF-Mitarbeiter hat den Rollerfahrer daraufhin gestoppt und ihn auf die Gefahr hingewiesen. Laut Polizei soll es zu einem Streit gekommen sein.