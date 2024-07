Nach Angriff auf Touristen: Gefährliche Bärin am Gardasee abgeschossen

1 Vor drei Wochen ging eine Bärin im Trentino auf einen französischen Touristen los. Jetzt wurde sie erschossen. (Symbolfoto) Foto: Matteo Zeni/Servizio Faunistico/dpa

Vor drei Wochen ging KJ1 auf einen Jogger aus Frankreich los. Trotz Protesten wurde sie jetzt erschossen. Für eine andere gefährliche Bärin gibt es eine andere Lösung: Sie soll nach Deutschland.









Trient - In den italienischen Alpen haben die Behörden eine Bärin abgeschossen, die zur Gefahr für Touristen geworden war. Das Tier mit der amtlichen Bezeichnung KJ1 wurde in der norditalienischen Provinz Trentino von Förstern mithilfe seines Halsbandes lokalisiert und dann getötet, wie die Provinzregierung in Trient mitteilte. Die Bärin hatte vor drei Wochen oberhalb des Gardasees einen 43 Jahre alten Jogger aus Frankreich angegriffen und schwer verletzt. Im Trentino sowie in der Nachbarregion Südtirol verbringen derzeit auch viele Bundesbürger ihren Sommerurlaub.