Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft Hechingen Anklage gegen einen 39- jährigen Mann aus Balingen zum Schwurgericht des Landgerichts Hechingen erhoben.

Dem Angeschuldigten wird vorgeworfen, am Samstag, 2. März, gegen 23 Uhr in der gemeinsam bewohnten Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtgebiet seinen Stiefsohn nach einem Streit insbesondere mit einer Fleischgabel angegriffen und dreimal wuchtig in Richtung Kopf- und Halsbereich gestochen zu haben, wobei die Stiche – dank einer anwesenden Nachbarin und der Mutter des Geschädigten, welche die Hand des Angeschuldigten umklammerten und die Stiche abmilderten – nur leichte Verletzungen beim 16-jährigen Geschädigten hervorriefen.

Nachdem sich die Situation zwischenzeitlich beruhigt hatte, soll sich der Angeschuldigte in das Zimmer seines Stiefsohnes begeben und diesen aus dem Fenster gestoßen haben.

Sturz aus & Metern Höhe

Durch den Sturz aus 6,45 Metern Höhe erlitt der Geschädigte insbesondere eine Fraktur am Mittelfußknochen sowie einen knöchernen Ausriss der Basis des äußeren Keilbeins. Der Angeschuldigte bestreitet die Taten. Er befindet sich seit dem 8. März ununterbrochen in Untersuchungshaft.

Urteil fällt das Gericht

Die Staatsanwaltschaft weist ausdrücklich darauf hin, dass das Urteil über die Strafbarkeit nur den Gerichten zusteht und dass der Angeschuldigte als unschuldig zu gelten hat, sofern ihm nicht durch rechtskräftiges gerichtliches Urteil seine Schuld nachgewiesen wurde.