Nach Angriff auf Polizisten in Alpirsbach: Haftbefehl wegen versuchten Mordes – Verdächtiger fuhr auf Polizisten zu und verletzt ihn

Nach Angriff auf Polizisten in Alpirsbach

1 Die Polizei hat einen Mann, der im November einen Polizisten mutmaßlich mit seinem Auto angegriffen hatte, dingfest gemacht. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Nachdem im November ein unbekannter Autofahrer in Alpirsbach zunächst mit seinem Auto auf einen Polizisten zufuhr, ihn dabei verletzte und anschließend floh, ist der mutmaßliche Tatverdächtige nun gefasst. Gegen ihn wird jetzt wegen versuchten Mordes ermittelt.









Am 24. November fahndeten Polizeibeamte nach einem Fahrzeug, welches nach einer vorherigen Gefährdung des Straßenverkehrs und gestohlenen Kennzeichen flüchtig war. Zwei Polizeibeamte des Polizeireviers Freudenstadt, wie einer gemeinsamen Pressemitteilung Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim zu entnehmen war, entdeckten den gesuchten VW, gegen 18.25 Uhr, in Alpirsbach, vor einer Bar in der Freudenstädter Straße.