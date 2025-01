Nach Angriff an Ettenheimer Schule: Deshalb ist der mutmaßlicher Messerstecher wieder auf freiem Fuß

1 Der schwerverletzte Schüler musste nach dem Angriff per Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Das Ettenheimer Bildungszen­trum wurde derweil von Polizeibeamten abgesperrt und der mutmaßliche Täter festgenommen. (Archivfoto) Foto: Ullrich

Der mutmaßliche Messerstecher, der im Oktober am Ettenheimer Bildungszentrum einen Mitschüler lebensgefährlich verletzt haben soll, ist wieder frei. Die Ermittlungen gegen ihn laufen indes weiter.









Es schien ein gewöhnlicher Dienstagvormittag am Ettenheimer Bildungszentrum zu sein, bis eine Auseinandersetzung zweier Schüler in einer blutigen Gewalttat mündete: Am 1. Oktober 2024 soll ein 16-jähriger Neuntklässler einen Mitschüler lebensgefährlich mit einem Messer verletzt haben (wir berichteten mehrfach). Wie laufen die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Messerstecher? Wie geht es dem Opfer? Und wie wird an der Schule rund vier Monate später mit dem Vorfall umgegangen? Ein Überblick.