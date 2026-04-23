Nach Anfahrtsstress auf der A 5: Im Abstiegskampf helfen der SG ERA jetzt nur noch Punkte

Nachdem das Auswärtsspiel aufgrund der A 5-Sperrung unter widrigen Bedingungen stattfand, ist die abstiegsbedrohte SG ERA im Heimspiel zum Siegen verdammt.
Für die erste Mannschaft der SG ERA wird die Luft im Abstiegskampf der Verbandsliga immer dünner. Als Zwölfter von 14 steht die Mannschaft derzeit auf einem Abstiegsplatz. Drei Teams müssen am Saisonende den Gang in die Landesliga antreten. Bei noch zwei verbleibenden Spielen und dem klar verlorenen direkten Vergleich gegen den Elften BSV Phönix Sinzheim ist klar: Die SG ERA ist zum Siegen verdammt.