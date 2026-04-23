Nach Anfahrtsstress auf der A 5: Im Abstiegskampf helfen der SG ERA jetzt nur noch Punkte

Nachdem das Auswärtsspiel aufgrund der A 5-Sperrung unter widrigen Bedingungen stattfand, ist die abstiegsbedrohte SG ERA im Heimspiel zum Siegen verdammt.

Für die erste Mannschaft der SG ERA wird die Luft im Abstiegskampf der Verbandsliga immer dünner. Als Zwölfter von 14 steht die Mannschaft derzeit auf einem Abstiegsplatz. Drei Teams müssen am Saisonende den Gang in die Landesliga antreten. Bei noch zwei verbleibenden Spielen und dem klar verlorenen direkten Vergleich gegen den Elften BSV Phönix Sinzheim ist klar: Die SG ERA ist zum Siegen verdammt.

Am vergangenen Wochenende stand der Handball für die Ortenauer jedoch nicht im Mittelpunkt. Die Niederlage in Freiburg-Zähringen „geriet am Ende zur Nebensache“, wie der Verein unter der Woche in seinem Bericht in den Sozialen Medien schrieb. Der Grund war die Vollsperrung auf der A 5, nachdem ein Motorradfahrer bei Riegel als mutmaßlicher Geisterfahrer schwer verletzt wurde.

„Mehr als die Hälfte der ERA-Mannschaft steckte auf der Anreise über zwei Stunden in einer Vollsperrung auf der A5 fest. Unter schwierigen Bedingungen – teils ohne ausreichende Verpflegung, ohne Getränke und mit entsprechend wachsender körperlicher und mentaler Belastung – traf ein Großteil des Teams erst kurz nach 19 Uhr in Freiburg ein“, berichtet der Verein. Spielbeginn war um 18 Uhr.

Gegner lehnt Bitte auf Verlegung ab

Die kurzfristige Bitte um Verlegung des Spiels soll der TSV Alemannia Zähringen jedoch abgelehnt haben, so dass die Gäste aus der Ortenau ersatzgeschwächt antreten mussten. Zum Ärger der SG ERA, die bereits das Hinspiel gegen Zähringen gerne verlegt hätte – damals aufgrund der Hochzeit eines Spielers „und somit ebenfalls unter besonderen Umständen“, wie der Verein schreibt.

Zähringen hätte wohl auch so das Spiel gewonnen

Das Spiel in Zähringen gewannen übrigens die Freiburger mit 32:24 – „verdient“, wie die SG ERA schreibt: „Die Zähringer präsentierten sich als die insgesamt bessere Mannschaft und hätten aller Wahrscheinlichkeit nach auch unter normalen Bedingungen die Oberhand behalten.“

Am Samstag (20 Uhr in Ringsheim) steht gegen den Neunten SG Muggensturm/Kuppenheim das vorletzte Saisonspiel an. Für die SG ERA zählen nur zwei Punkte.