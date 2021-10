3 Aktuell steht Dominique Brandt in einer Baustelle: Nach dem Umbau wird an Halloween die erste Party steigen. Foto: Müller

Nach anderthalb Jahren Stille gehen am Sonntag, 31. Oktober, im "Tropi" wieder die Lichter an. Die Halloweenparty wird die erste Veranstaltung "nach der Pandemie" in der Diskothek sein.















Albstadt-Ebingen - "Es fühlt sich an wie ein kompletter Neustart", sagt Dominique Brandt, seit 2016 Inhaber der Diskothek "Tropicana". Am 6. März 2020 tummelten sich letztmals Partygäste auf der Tanzfläche. Dann kam Corona und damit einige Gesetze und Verbote, die es nicht mehr zuließen, einen halbwegs normalen Betrieb in der Disco in der Sigmaringer Straße abzuhalten. Bis jetzt – seit Mitte August dürfen die Clubs in Baden-Württemberg wieder unter Hygieneauflagen und mit den "3G" öffnen.