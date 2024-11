Nach Ampel-Aus: Özdemir teilt gegen die FDP aus

1 Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Foto: dpa/Hannes P Albert

Der designierte Grünen-Spitzenkandidat Özdemir fällt ein salomonisches Urteil über das Ampel-Aus, um dann doch einen Schuldigen auszumachen.









Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat sich am Rande einer Auslandsreise nach Sambia zum Ampel-Aus geäußert. „Da haben alle ihren Anteil dran“, sagte Özdemir in einem Video auf der Plattform „X“ (vormals Twitter) , um dann doch einen Schuldigen auszumachen. Eine Kraft habe sich hervorgetan durch das permanente „Nein“ zu allem, sagte Özdemir mit Blick auf die FDP. Für ihn komme das nicht ganz überraschend, betonte der Grünen-Politiker mit Blick auf die 2017 gescheiterten Jamaika-Verhandlungen, an denen er selbst beteiligt war.