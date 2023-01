1 Manfred Senk gehört jetzt nicht mehr der Fraktion Grüne Plus im Bad Herrenalber Gemeinderat an. Foto: Kugel

Von wegen abgehakt: Der Beitritt von Manfred Senk, ehemals Kreisrat der Grünen, im Sommer 2022 in die AfD-Fraktion im Calwer Kreistag zieht immer größere Kreise. Wir zeigen auf, warum das so ist.















Bad Herrenalb - Sechs Jahre lang – von 2014 bis 2020 – saß Senk, der auch Stadtrat in Bad Herrenalb ist, für die Grünen im Kreistag. Er wurde 2019 auf der Liste der Grünen ein zweites Mal ins Gremium berufen. Doch dann kam es zu "politischen Differenzen". Der ehemalige Förster (Jahrgang 1949) trat 2020 aus der Grünen-Fraktion aus und agierte daraufhin als fraktionsloser Kreisrat. In einer schriftlichen Pressemitteilung vermeldete die AfD in den Kreisen Calw und Freudenstadt im Sommer vorigen Jahres, dass Senk der AfD-Fraktion im Calwer Kreistag beitrete. Dieser verstehe sich als überzeugter Christ und Naturschützer, wurde informiert. "Es war für mich menschlich nicht erträglich, wie die Grünen – aber auch die anderen Altparteien – die demokratisch gewählten AfD-Kreisräte behandeln", wurde Senk in der AfD-Mitteilung zitiert. Es liege an den Personen, dass er zur AfD wechsle, war des Weiteren zu erfahren.