Nach Ärger im vergangenen Jahr: Bei den Lahrer Stadtmeisterschaften wird es einen Sicherheitsdienst geben

Mehrere Vorfälle in der Vergangenheit lassen Rathaus und SC Lahr handeln: Bei den Stadtmeisterschaften werden in diesem Jahr erstmals professionelle Ordner im Einsatz sein.
Rund 800 Spieler in 78 Teams, die insgesamt 182 Partien bestreiten: Vom 6. bis 8. Februar gehen im Hallensportzentrum die Lahrer Jugend-Stadtmeisterschaften 2026 über die Bühne. Ein Turnier, das in der Vergangenheit Generationen von Nachwuchsfußballern elektrisiert und bis heute nichts von seiner Anziehungskraft verloren hat. Leider gilt das auch vermehrt für Besucher, für die der Sport im Hintergrund steht. Die Konsequenz: Bei der 46. Auflage der sonst so beispielhaften Veranstaltung wird es eine Premiere geben, auf die die Verantwortlichen gerne verzichtet hätten.