"Treffpunkt" in Schiltach freut sich über Eröffnung

1 Der Treffpunkt in Schiltach öffnet nach acht Monaten wieder. Foto: Sum

Die letzten Gäste konnte das Treffpunkt-Team Ende Oktober vergangenen Jahres im Treffpunkt begrüßen. Umso mehr freuen sich die Ehrenamtlichen, dass nun endlich wieder Leben in den Treffpunkt einkehrt.

Schiltach - Ab kommenden Freitag, 2. Juli, ist die Treffpunkt-Stube in der Schiltacher Bachstraße zu den gewohnten Öffnungszeiten mittwochs, freitags und sonntags von 14.30 – 17.30 Uhr geöffnet. Angeboten werden Kaffee, Tee, Kuchen, Brezeln und Kaltgetränke. Entsprechend der Jahreszeit steht auch Eis auf der Speisekarte und die Gartenterrasse hat geöffnet.

Auftakt mit dem Reparaturcafé "Kaputt"

Gleich zum Start findet auch das Reparaturcafé "Café Kaputt" statt. Dann können Alltagsgegenstände, Kleidung, Fahrräder und vieles mehr wieder gemeinsam begutachtet und repariert werden. Das Café Kaputt startet auch um 14.30 Uhr, die letzte Annahme ist um 17 Uhr.

Gast im Treffpunkt, so die Organisatoren, könne nur sein, wer geimpft, getestet oder genesen ist. Die Nachweise werden am Eingang kontrolliert. Auch muss bis zum Erreichen des Sitzplatzes eine FFP2- oder eine OP-Maske getragen werden.

Trotz der erschwerten Bedingungen lädt das Treffpunkt-Team zum Besuch im Treffpunkt ein.

Bücherei nur mit Termin

Bis zur Öffnung des Treffpunkts am 2. Juli, steht die Bücherei im Treffpunkt weiterhin nur mit Termin für die Buchausleihe offen. Es ist also weiterhin eine Terminvereinbarung nötig, zum genannten Zeitpunkt ist das Stöbern in der Bücherei im Treffpunkt möglich.

Die Terminvereinbarung wird im Treffpunkt- Büro organisiert. Montags und mittwochs kann zwischen neun und elf Uhr telefonisch unter 07836/93 93-41 ein Termin abgesprochen werden. Unabhängig von Bürozeiten ist eine Anfrage auch per Email unter der Adresse treffpunkt@stadt-schiltach.de möglich. Dabei muss eine Kontakttelefonnummer angeben werden. Die Ausleihe ist in folgenden Zeitfenstern möglich: Montags und mittwochs zwischen 9 und 11 Uhr, freitags zwischen 16 und 17.30 Uhr.