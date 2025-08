Neue Liga, neues Glück für die Straßberger: Der Ex-Landesligist misst sich nun in der Bezirksliga. „Ich bin mir sicher, dass es eine sehr starke Liga wird“, so Marc-Philipp Kleiner.

Der TSV Straßberg spielt nicht mehr in der Landesliga, das muss man erstmal schwarz auf weiß lesen und etwas sacken lassen. Acht Jahre waren die Schmeienkicker aus der Landesliga nicht wegzudenken, gingen einen spannenden Weg und haben ihre Spuren hinterlassen.

Nun stehen die Uhren auf Neustart in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern. Und da ist die Personalfrage von entscheidender Bedeutung. Neun Abgänge hat der TSV zu verkraften. „Dazu kommen noch zwei Spieler, Franz Hahn tritt kürzer, ist aber weiterhin da und Sven Schmid, der in der Vorrunde noch wegen seinem Studium weg ist. Er kommt aber in der Rückrunde wieder dazu“, erzählt TSV-Trainer Marc-Philipp Kleiner.

Das Gerüst steht weiterhin

„Das ein oder andere hat sich spät ergeben. Geblieben ist aber der Kern, die Führungsspieler. Das war in der Vergangenheit eher nicht der Fall. Das Gerüst ist in Summe zusammengeblieben“, weiß Kleiner.

Ein Rechtsverteidiger mit Erfahrung

Auch die Liste der Neuzugänge ist lang. Prominentester ist sicherlich Andreas Hotz, der vom TSV Frommern dazustößt. Der Rechtsverteidiger und langjährige Akteur des FC 07 Albstadt bringt viel Erfahrung mit. „Er wird uns gut tun, denn in Summe haben wir einen sehr sehr jungen Kader. Wenn man die ältesten Spieler abzieht, haben wir ein Durchschnittsalter von 22,9 Jahren. Da tut uns die Erfahrung von Andreas Hotz und natürlich sein Niveau extrem gut.“

Insgesamt sind es zehn Neuzugänge. Ganz wichtig ist dabei auch der neue Co-Trainer Marius Scherzinger. „Es ist wichtig, dass man im Trainerteam auf einer Linie liegt und auch offen und ehrlich miteinander sprechen kann“, weiß Marc-Philipp Kleiner, der sich weiter voll mit der Aufgabe beim TSV Straßberg identifiziert und nun einen Lehrer – unter anderem Sport – an seiner Seite hat.

Drei Rückkehrer

Wichtig auf Seiten der Neuzugänge sind auch die Rückkehrer. Marco und Simon Henes stoßen von den Sportfreunden Bitz zum Kader. Vom FC Pfeffingen kommt Moritz Binder zurück zu seinem alten Verein.

Junge Talente

Des weiteren dürfen sich die Straßberger Zuschauer auf junge Talente mit viel Potenzial freuen. Valentin Riester stößt von der U19 des SC Pfullendorf zum Kader. „Er stammt aus Frohnstetten und bei uns ist es seine erste Aktivenstation“, so Kleiner. Von der TSG Balingen U19 rücken Mert Akil und Lennox Joachimi in den Kader des TSV auf.

Aus den eigenen Reihen kommen Philipp Schuth (TSV Straßberg II) und Noah Schulz (TSV Straßberg U19) dazu.

Test am Samstag

„Unsere Vorbereitung läuft bis jetzt richtig gut. Durch den großen Umbruch mussten wir uns natürlich erstmal finden. Kürzlich waren wir im Trainingslager in Konstanz. Das war für die Mannschaft ein sehr guter gemeinsamer Nenner“, so Kleiner. Am Samstag gab es Testspiel gegen die SpVgg F.A.L. aus der Landesliga Südbaden. Das wird ein richtig guter Test“, sagt Kleiner im Vorfeld und sollte recht behalten. Sein Team siegte 4:3 und war auch beim Jubiläumsspiel 1250 Jahre Melchingen am Sonntag mit 6:1 erfolgreich.

„Wir planen noch ein Testspiel gegen die SGM Heuberg und wollen die verbleibenden Trainingswochen auch noch gut nutzen, ehe es am Sonntag, 17. August mit dem ersten Bezirksligaspiel auswärts bei der SGM Hardt/Lauterbach auch schon losgeht“, so der Straßberger Coach abschließend.