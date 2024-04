1 Vorsitzender Christian Keller möchte das Ortenau-Klinikum verlassen. Foto: Ortenau-Klinikum

Christian Keller, Vorsitzender des Ortenau-Klinikums, hat den Träger Ortenaukreis und den Verwaltungsrat des Klinikums darüber informiert, dass er keine Verlängerung seines Vertrages anstrebt. Darüber berichtet das Landratsamt in einer Mitteilung. Somit ist für Keller ab Anfang 2025 Schluss.









Link kopiert



Laut Mitteilung kündigte Keller an, seine Funktion noch bis Jahresende ausfüllen zu wollen. Den genauen Zeitpunkt des Führungswechsels an der Spitze des Klinikverbundes werden die Kreisgremien festlegen, heißt es weiter. Zu den Gründen seiner Entscheidung erklärt Keller: „Die zurückliegenden acht Jahre waren eine herausfordernde wie auch äußerst spannende und erfüllende Zeit beim Ortenau-Klinikum. Dennoch sehe ich für mich die Zeit gekommen, eine neue Herausforderung anzunehmen. Auch für das Ortenau-Klinikum ist nach einer erfolgreich auf den Weg gebrachten Klinikreform Agenda 2030 jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel an der Spitze des Klinikverbundes. In den vergangenen Jahren konnte ich immer auf eine sehr gute und äußerst vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Träger Ortenaukreis, mit Landrat Frank Scherer, den Gremien und allen Beschäftigten des Ortenau-Klinikums zählen. Dafür bin ich allen Beteiligten überaus dankbar.“