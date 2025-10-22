Nach Achillessehnenriss: Manuel Faißt wird definitiv zurückkehren – aber erst 2026

Operation, Reha, Geduld – Manuel Faißt kämpft sich nach seinem Achillessehnenriss Schritt für Schritt zurück. Der Kombinierer blickt trotz Saison-Aus optimistisch nach vorn.
Knapp drei Monate ist es her, dass sich Manuel Faißt die linke Achillessehne gerissen hat. Damals stürzte der 32-jährige Nordische Kombinierer unglücklich im Training – eine Operation und eine lange Zwangspause waren die Folge. Mittlerweile befindet sich Faißt auf dem Weg zurück: Der Athlet des SV Baiersbronn absolviert derzeit seine Reha am bayerischen Tegernsee.