Nach Abwahl: Nikolas Häckel wird offiziell zum Sylter Ex-Bürgermeister

1 Monatelang hatte es Querelen um das Bürgermeisteramt im Rathaus in Westerland gegeben, am Sonntag ist Nikolas Häckel von den Sylterinnen und Syltern abgewählt worden. Foto: Lea Albert/dpa

Mit großer Mehrheit hatten Bürgerinnen und Bürger auf der Nordseeinsel den Verwaltungschef der Gemeinde Sylt vorzeitig aus dem Amt gehoben. Amtlich ist das Abstimmungsergebnis bisher aber nicht.









Sylt (dpa/lno) - Drei Tage nach der Abwahl des Sylter Bürgermeisters Nikolas Häckel (parteilos) tagt am Mittwoch (17.00 Uhr) der Gemeindeabstimmungsausschuss im Rathaus in Westerland. "Dann wird das bisher vorläufige Abstimmungsergebnis beschlossen und ist damit amtlich - und Nikolas Häckel wird in den einstweiligen Ruhestand versetzt", sagte Florian Korte, Sprecher der Gemeinde Sylt, der dpa.