Nach dem umstrittenen Führungswechsel bei der größten Oppositionspartei der Türkei reißen die Proteste nicht ab. Die Polizei geht gegen Demonstrierende vor.
Izmir - In der westtürkischen Metropole Izmir setzt die Polizei Wasserwerfer gegen Demonstranten ein, die gegen die Absetzung der Führung der größten Oppositionspartei CHP protestieren. Zu den Protesten aufgerufen hatte der abgesetzte Parteichef Özgür Özel. Bereits vor Beginn der Proteste hatte die Polizei den Cumhuriyet Meydani (Platz der Republik) abgesperrt.